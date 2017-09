De vierde grote orkaan van dit jaar heeft het kleine eilandje Dominica op volle kracht geraakt. Orkaan Maria zit in de vijfde en zwaarste categorie en bereikte maandagmorgen rond 4.00 uur het eiland.

Op het eiland wonen zo’n 70.000 mensen. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. De premier van het eiland, Roosevelt Skerrit, liet wel weten dat het dak van zijn huis is gewaaid en dat zijn huis overstroomd is.

De orkaan trekt dinsdag verder naar de Britse Maagdeneilanden en Puerto Rico.