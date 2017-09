Orkaan Maria nog krachtiger

Orkaan Maria die nu in de buurt is van Saba en Sint Eustatius, neemt nog steeds in kracht toe. De orkaan is al een orkaan van de vijfde categorie en extreem gevaarlijk, maar volgens het Amerikaanse National Hurricane Center geven de laatste metingen met een Hurricane Hunter-vliegtuig aan dat de windsnelheden zijn toegenomen tot 280 kilometer per uur.

De orkaan gaat nu af op de Britse Maagdeneilanden en Puerto Rico. Volgens het Hurricane Center wordt Maria de zwaarste orkaan ooit voor Puerto Rico. Maria is nu 255 kilometer van het eiland verwijderd.