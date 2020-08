Orkaan Laura wint aan kracht en koerst af op Texas

De Amerikaanse staten Texas en Louisiana zetten zich schrap voor orkaan Laura. Die komt waarschijnlijk in de loop van woensdag aan land. De orkaan kan overstromingen veroorzaken aan de kust en tientallen kilometers landinwaarts, waarschuwt het National Hurricane Center. De wind kan snelheden tot 185 kilometer per uur bereiken.

„We moeten voorbereid zijn”, zegt gouverneur Greg Abbott van Texas. Op sommige plekken worden mensen geëvacueerd. In Texas zijn opvangplaatsen ingericht, met voorzorgsmaatregelen vanwege het coronavirus. Abbott roept gezinnen op om naar hotels of motels te gaan zodat ze contact met anderen kunnen vermijden.

Laura is nu een orkaan uit de derde categorie. In totaal zijn er vijf niveaus. In de komende uren kan de orkaan aanzwellen tot categorie vier, de op één na hoogste. In 2017 vielen tientallen doden in Texas en Louisiana door orkaan Harvey. Die was van de derde categorie.