Orkaan Laura raast verzwakt verder over zuidwesten Louisiana

De orkaan Laura raast in het zuidwesten van de staat Louisiana verder landinwaarts. De wervelstorm wordt boven land steeds minder krachtig en is volgens plaatselijke media afgeschaald van de extreem gevaarlijke categorie vier naar categorie twee.

In het laag gelegen gebied met veel rivieren en meren zal bij het aanbreken van de dag waarschijnlijk grote schade worden vastgesteld. Op veel plaatsen is geen stroom meer. Voor de storm aan land ging verwachtten de autoriteiten al grote overstromingen langs de lage kust van Louisiana.

Laura is inmiddels al bijna 50 kilometer landinwaarts en is over de plaats Lake Charles getrokken. Er zijn windsnelheden tot 177 kilometer per uur gemeten. Op een luchthaven 45 kilometer noordelijker werd iets later een windkracht van 140 kilometer per uur gemeld. Lake Charles telt normaal gesproken naar schatting 75.000 inwoners en was van te voren geëvacueerd. Achterblijvers meldden dat het dak van het Golden Nugget casino is afgerukt. De plaats heeft meerdere casino’s. De regio wordt door het vele water ook het Merengebied genoemd.