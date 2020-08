Orkaan Laura opgeschaald naar extreem gevaarlijk

De orkaan Laura is opgeschaald naar de extreem gevaarlijke categorie 4 en richt volgens het Amerikaanse ‘National Hurricane Center’ (NHC) straks rampzalige schade aan langs de kusten van Texas en vooral Louisiana. Daar is al 620.000 bewoners te verstaan gegeven dat ze moeten vertrekken naar het binnenland.

De orkaan wordt woensdagavond ter plaatse (donderdagmorgen hier) verwacht langs een kustlijn tussen Port Arthur in het oosten van Texas en ten zuiden van Lafayette in Louisiana met windsnelheden die kunnen oplopen tot meer dan 230 kilometer per uur. Aangenomen wordt dat de orkaan tot diep landinwaarts, mogelijk tot bijna 50 kilometer actief blijft en enorme schade veroorzaakt.

Langs de kust kan het waterpeil 6 meter hoger worden. Het district van of de ‘county’ Cameron Parish, een gebied langs de kust van Louisiana van grofweg 45 bij 120 kilometer groot, loopt volgens het NHC naar verwachting onder water. Volgens waarnemers liggen er gelukkig geen grote steden.