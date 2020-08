Orkaan Laura aan land in Louisiana

De orkaan Laura is donderdagochtend aan land gegaan in de Amerikaanse staat Louisiana. De uitlopers van de storm zorgen al voor zware windvlagen in Louisiana en Texas en de verwachting van het Nationaal Orkaancentrum (NHC) is dat het alleen nog maar erger gaat worden.

De storm van de vierde categorie zorgt volgens de NHC aan de kust voor „niet te overleven windvlagen en verwoestende golven die veel schade gaan aanrichten”.

In het kustgebied waait het al erg hard; er zijn aan land al windvlagen van 112 kilometer per uur gemeten. De zwaarste storm moet nog aan land komen, daarin zijn al windsnelheden van 240 kilometer per uur waargenomen door de NHC.

In de Texaanse kustplaatsen Beaumont en Fort Arthur en Lake Charles in Louisiana is al geëvacueerd vanwege de storm. De stad wordt mogelijk volledig overstroomd door de hevige regenval die wordt verwacht. Louisiana heeft de Nationale Garde ingezet om de hulpverlening zo snel mogelijk op gang te laten komen.

Volgens de NHC is Laura de sterkste orkaan die ooit heeft gewoed aan de kust van Louisiana en Texas.

De orkaan werd woensdagavond opgeschaald naar de extreem gevaarlijke categorie 4 en richt volgens het NHC straks rampzalige schade aan langs de kusten van Texas en vooral Louisiana. Volgens weerkundigen is de storm binnen 24 uur van een categorie 1 storm opgeschaald naar een orkaan in categorie 4. Dat zou mede komen doordat het water in de Golf van Mexico steeds warmer wordt door klimaatverandering.