Orkaan Lane is nu een tropische storm

De orkaan Lane is zover afgezwakt dat officieel geen sprake meer is van een orkaan maar van een tropische storm. In de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) zwakte Lane in kracht af. Eerst tot een orkaan van de 1e categorie om vervolgens een tropische storm te worden.

Lane bevindt zich nu rond het centrum van de Hawaïaanse eilanden en is het grootste en meest zuidelijke eiland gepasseerd. Het Central Pacific Hurricane Center blijft waarschuwen dat de verwachte regenval voor wateroverlast kan zorgen en dat schade kan ontstaan door de wind.