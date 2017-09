Orkaan Jose zwakt af

De orkaan Jose begint geleidelijk aan af te zwakken. Helemaal gewonnen geeft hij zich nog niet, want de storm zal nog enkele dagen zorgen voor harde wind en hoogwater langs de Amerikaanse oostkust.

Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) in Miami bevindt Jose zich momenteel op 590 kilometer ten zuiden van het eiland Nantucket, voor de kust van de staat Massachusetts. Hij is nog altijd goed voor windsnelheden van 120 kilometer per uur.

De storm passeert de kust van New Jersey op woensdag, aldus het NHC.