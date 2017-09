De tropische storm José is weer tot orkaankracht toegenomen en verplaatst zich nu zeer traag in noordelijke richting op de Atlantische Oceaan. Amerikaanse meteorologen verwachten dat de storm mogelijk komende week de staat New York aandoet en daarna doortrekt richting Canada.

José is momenteel een orkaan van de laagste categorie 1. Vrijdag werden windsnelheden gemeten van 120 kilometer per uur. Het stormgebied ligt nu een kleine 800 kilometer ten zuidwesten van Bermuda.