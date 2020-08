Orkaan Isaias weer aan land in Verenigde Staten

De orkaan Isaias is opnieuw in de Verenigde Staten aan land gekomen, deze keer in de staat North Carolina. Eerder hield de orkaan onder meer al huis in de staat Florida en op de Bahama’s. Verwacht wordt dat de orkaan verder naar het noorden trekt in het oosten van de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) heeft winden gemeten tot 140 kilometer per uur. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in verband met de aankomende orkaan van categorie 1 al de noodtoestand af voor North Carolina. De gouverneur van New Jersey heeft in zijn staat ook de noodtoestand uitgeroepen.

Zaterdag trok Isaias over de Bahama’s en werd de orkaan door de NHC afgeschaald naar tropische storm. Donderdag veroorzaakte de storm schade in Puerto Rico, waar bomen omwaaiden, elektrische leidingen werden neergehaald en huizen overspoeld werden. Een 56-jarige vrouw op het eiland kwam om het leven toen de auto waarin zij zat werd meegesleurd door het water.

In de Dominicaanse Republiek kwamen twee mensen om door noodweer. Isaias werd maandagochtend weer opgeschaald naar een orkaan.