Orkaan Irma is zondag kort na het bereiken van het vasteland van de Amerikaanse staat Florida in kracht afgenomen en een orkaan in de categorie 2 geworden. Volgens het National Hurricane Center worden er windsnelheden bereikt van ongeveer 175 kilometer per uur.

De orkaan bereikte rond 21.30 uur zondagavond (Nederlandse tijd) ten zuiden van de plaats Naples het vasteland van Florida. De storm trekt verder naar het noorden.