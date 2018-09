Orkaan Florence wint snel aan kracht

Orkaan Florence groeit in rap tempo uit tot tot een grote en „extreem gevaarlijke” orkaan. Dat heeft het National Hurricane Center (NHC) in Miami bekendgemaakt. De orkaan zou donderdag het vaste land van de Verenigde Staten bereiken. Als dat gebeurt, zijn er zeer waarschijnlijk overstromingen. Florence heeft nu windsnelheden tot 150 kilometer per uur.

„Maak nu alvast plannen”, adviseerde gouverneur Henry McMaster de bevolking van South Carolina tijdens een persconferentie. „Stel je maar voor dat een zware orkaan South Carolina vol in het midden raakt”. Ook de inwoners van North Carolina en Virginia lopen gevaar.

De meteorologen van het NHC volgen verder weg op de oceaan nog twee stormgebieden. Isaac wakkert mogelijk ook maandag al aan tot orkaankracht en koerst richting het Caribisch gebied