Orkaan Eta nadert de kust van Midden-Amerika

Orkaan Eta raast met windstoten van 240 kilometer per uur af op de kust van Midden-Amerika. De orkaan heeft zich ontwikkeld tot een van de zwaarste Atlantische stormen van dit jaar.

Volgens het National Hurricane Center (NHC) in het Amerikaanse Miami is de verwachting dat de orkaan levensbedreigende vloedgolven, overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt als hij dinsdagochtend de kust van Nicaragua bereikt. Maar liefst 64 cm regen zou er kunnen vallen door Eta. De storm zal na de oostkust van Nicaragua misschien ook Cuba aandoen.

Het is zeldzaam dat een Atlantische storm in november nog deze kracht bereikt, aldus een onderzoeker van Colorado State University. Tot nu toe waren de Atlantische stormen dit jaar nog niet zo zwaar als in andere seizoenen. Het is de 28e storm in 2020 in de Atlantische Oceaan, dat is bijna een recordaantal. Alleen in 2005 waren er net zoveel stormen.