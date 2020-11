Orkaan Eta na Cuba nu ook bedreiging voor Florida

De tropische storm Eta die dit weekend al met enorme hoeveelheden neerslag huishield op Cuba, zal zondagavond en maandag ook Zuid-Florida en de Florida Keys in de Verenigde Staten aandoen. Weerdiensten verwachten dat Eta enigszins verzwakt na het aan land gaan in Cuba, maar weer tot orkaankracht kan groeien als hij vlakbij Florida is.

Op Cuba viel op sommige plekken 328 millimeter regen binnen 24 uur. Daardoor waren er op veel plaatsen overstromingen en traden rivieren buiten hun oevers. Tienduizenden mensen moest worden geëvacueerd. Op Jamaica raakten mensen op het platteland geïsoleerd door een grote aardverschuiving, die wegen onbegaanbaar maakte.

Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zaterdag al de noodtoestand uitgeroepen in delen van de staat in aanloop naar de storm. Meteorologen verwachten dat de windstoten van Eta snelheden tot 150 kilometer per uur kunnen bereiken.

Eta ging dinsdag als orkaan aan land in Nicaragua. De zware regenval van de afgelopen dagen heeft op veel plaatsen aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakt. Naar schatting zijn in Midden-Amerika en Mexico tweehonderd mensen omgekomen.