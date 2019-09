Orkaan Dorian zwakt iets af

Orkaan Dorian heeft iets aan kracht verloren en is afgezwakt tot een storm van categorie vier. De tropische storm blijft echter extreme winden meevoeren met snelheden tot 250 kilometer per uur, zei het National Hurricane Center in Miami maandag.

Het centrum van de orkaan bevindt zich nog steeds boven de noordelijke Bahama’s en beweegt langzaam westwaarts richting de kust van de Amerikaanse staat Florida.

Op maandagochtend hadden in het midden van de orkaan bij het eiland Grand Bahama nog winden tot 270 kilometer per uur gewoed. Op maandagavond (lokale tijd) zou Dorian „gevaarlijk dicht” bij de kust van Florida komen en vervolgens bij de kust naar het noorden afdraaien.

De autoriteiten in Florida en de noordelijker gelegen staten Georgia en South Carolina hebben meerdere ontruimingen van kustplaatsen bevolen.