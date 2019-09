Orkaan Dorian nu in categorie 2

De orkaan Dorian, die met verwoestende kracht over de Bahama’s trok, is afgezwakt naar een storm in de categorie 2 op een schaal van 5. Het centrum van de storm trekt nu langzaam langs de kust van de Amerikaanse staten South en North Carolina.

In het stormgebied worden windsnelheden van 175 kilometer per uur gemeten, aldus het National Hurricane Center in Miami. Dat is een stuk minder dan de 300 kilometer per uur die op de noordelijke eilanden van de Bahama’s werd geregistreerd.

Volgens een eerste schatting bedraagt de schade op de eilanden mogelijk omgerekend ruim 6 miljard euro. Door de orkaan verloren zeker twintig mensen het leven.