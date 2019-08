Orkaan Dorian nu een van de vierde categorie

Orkaan Dorian die momenteel over de Atlantische Oceaan op zo’n 600 kilometer van de Bahama’s raast, is uitgegroeid tot een tropische cycloon van de vierde categorie. Dat is de op een na hoogste categorie. De orkaan gaat gepaard met windsnelheden tot 215 kilometer per uur, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center.

Dorian trekt naar verwachting de komende dagen richting en over de Bahama’s en zal maandag (lokale tijd) de Amerikaanse staat Florida bereiken. Voor beide regio’s vormt de orkaan een „aanzienlijke bedreiging”, aldus het orkaaninstituut.

Een aantal kuststaten, waaronder Florida, heeft alvast de noodtoestand uitgeroepen. Voor evacuaties vindt de Amerikaanse president Donald Trump het echter nog te vroeg. Die vinden wel al plaats op de Bahama’s waar in het noordwesten een stormvloed wordt verwacht van 3 tot 4,5 meter hoog.