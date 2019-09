Orkaan Dorian neemt in kracht toe voor kust VS

De orkaan Dorian neemt voor de kust van de Verenigde Staten weer in kracht toe. De storm is weer van de derde categorie. De windsnelheden liggen rond de 185 kilometer per uur.

Dorian heeft eerder voor veel schade gezorgd op de Bahama’s. Het dodental op de eilandengroep is gestegen van 7 naar 20. Dat zei de Bahamaanse minister van Gezondheidszorg Duane Sands in gesprek met Amerikaanse media.

Daarnaast hebben nog zeker 70.000 Bahamanen direct hulp nodig nadat de orkaan voor veel schade op de eilanden heeft gezorgd. De Verenigde Naties zeggen dat deze mensen direct schoon drinkwater, eten, medicijnen en onderdak nodig hebben. Op de Bahama’s wonen 400.000 mensen.

„We zitten middenin een van de grootste crises ooit in ons land en we verwachten dat nog meer mensen overlijden”, aldus premier Hubert Minnis. Hij maakt zich ook zorgen om de plunderingen op de eilanden. „Mensen maken zich zorgen om de plunderingen, maar wees gewaarschuwd, wij vervolgen iedereen die de wet breekt.”

De VN heeft 1 miljoen dollar vrijgegeven voor noodhulp aan het land. De storm is woensdag volledig weggetrokken bij de eilandengroep, waar de gevolgen nog goed te zien zijn. Het water staat op sommige plekken op de Bahama’s nog enorm hoog. Sommige huizen staan volledig onder water.

De storm trekt langs de Amerikaanse oostkust. Daar is de noodsituatie afgekondigd voor de staten Georgia, North Carolina en South Carolina. Naar verwachting komt Dorian daar donderdag of vrijdag aan.