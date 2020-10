Orkaan Delta weer toegenomen in kracht

De orkaan Delta is toegenomen in kracht en bereikt naar verwachting op vrijdagmiddag of -avond (lokale tijd) de staat Louisiana in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Orkaandienst NHC heeft de storm, die woensdag nog afzwakte en over het Mexicaanse schiereiland Yucatán trok, opgeschaald naar de derde categorie met windsnelheden van 185 kilometer per uur.

Gewaarschuwd wordt voor „levensbedreigende stormvloed” als gevolg van Delta. Het oog van de orkaan hing vrijdag boven de Golf van Mexico. Naar verwachting krijgen ook delen van de andere Amerikaanse staten aan de Golfkust met overlast te maken door de storm.

Eerder had Mexico zich schrap gezet voor Delta toen die boven de Caribische Zee was uitgegroeid tot een orkaan met windsnelheden van ver boven de 200 kilometer per uur. Het land riep militairen op en evacueerde toeristen uit kuststeden als Cancun. De storm blies onder meer bomen, elektriciteitslijnen en auto’s omver. Er vielen zover bekend geen doden.