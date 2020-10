Orkaan Delta afgezwakt aan land in Mexico

De aanvankelijk als „extreem gevaarlijk” omschreven orkaan Delta heeft woensdag afgezwakt de Caribische kust van Mexico bereikt. De wervelstorm was inmiddels van categorie 4 afgezwakt naar categorie 2 met windsnelheden van 175 kilometer per uur.

Eerder had Mexico zich schrap gezet voor Delta toen die boven de Caribische zee was uitgegroeid tot een orkaan met windsnelheden van ver boven de 200 kilometer per uur. Het land riep militairen op en evacueerde toeristen uit kuststeden als Cancun.

Het oog van de orkaan ging uiteindelijk aan land ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Cancun, een van de toeristensteden langs de Riviera Maya.