Orkaan Barry is aan land gekomen in de staat Louisiana in het zuiden van de Verenigde Staten. De orkaan van de eerste categorie zwakte vrijwel meteen wat af en staat nu weer te boek als tropische storm. Wel waarschuwen de autoriteiten nog steeds voor veel regen en wind.

De storm kwam aan land in het plaatsje Intracoastal City, iets ten zuiden van de 110.000 inwoners tellende stad Lafayette, maakte het nationale orkanencentrum (NHC) bekend. De wind bereikt er snelheden tot 120 kilometer per uur.