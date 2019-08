Orkaan afweren met een atoombom

De Amerikaanse president Donald Trump heeft meer dan eens geïnformeerd naar de mogelijkheid om met behulp van (atoom)bommen orkanen op te blazen of hun pad zodanig te beïnvloeden dat ze niet aan land komen.

Dat meldde de Amerikaanse nieuwssite Axios in het midden van het Atlantische orkaanseizoen. Het is overigens niet voor het eerst dat deze aanpak is gesuggereerd.

Volgens Axios ging het om privéopmerkingen van Trump, gemaakt in ontmoetingen met hoge veiligheidsfunctionarissen, die echter niet bij name worden genoemd. Volgens een van de anonieme bronnen zou Trump tijdens een briefing over orkanen in het Witte Huis hebben gevraagd waarom het leger orkanen niet bombardeert. „Ze beginnen zich te vormen voor de kust van Afrika. Terwijl ze zich verplaatsen over de Atlantisch Oceaan laten we een bom in het oog van de orkaan vallen, die deze verstoort. Waarom kunnen we dat niet doen?” zou Trump hebben gezegd.

Verbijstering

De vraag verbijsterde de aanwezigen, die zich afvroegen wat ze met de suggestie zouden moeten doen, herinnerde de bron zich. Degene die de briefing verzorgde, zou de president hebben laten weten dat er naar de suggestie zou worden gekeken.

Trump stelde de aanpak ook aan de orde in een gesprek met een hoge ambtenaar, vastgelegd in een memo van de Nationale Veiligheidsraad uit 2017. Trump vroeg toen of niet moest worden overgegaan tot het bombarderen van orkanen –het woord atoombom komt in het memo niet voor– om te voorkomen dat die de Verenigde Staten zouden treffen.

Verbazing

Wanneer Trump naar de mogelijkheid van het bombarderen vroeg, meldde de nieuwssite niet. Het Witte Huis liet weten geen commentaar te geven op privédiscussies die de president al dan niet zou hebben gevoerd met zijn veiligheidsmedewerkers.

De president zelf noemde in een tweet het Axiosbericht „nepnieuws.” Op sociale media werd met verbazing en spot gereageerd op de suggestie van Trump. Zo twitterde de politica Kamala Harris, die hoopt de Democratische presidentskandidaat te worden bij de verkiezingen van volgend jaar: „Die kerel moet opkrassen.” Een hoge functionaris wees er daarentegen op dat de doelstelling van de president –het voorkomen dat een orkaan mensenlevens eist en vernielingen aanricht in de VS– niet verkeerd is.

Het idee om door het tot ontploffing brengen van een (atoom)bom het pad van een orkaan te beïnvloeden of de orkaan op te blazen, werd al bijna zestig jaar geleden, onder president Eisenhower, overwogen. De National Geographic van 30 november 2016 citeerde Francis W. Riechelderfer, chef van het Amerikaanse nationale weeragentschap. Die verklaarde in een toespraak op 11 oktober 1961 dat hij zich de mogelijkheid kon voorstellen ooit een atoombom boven een orkaan ver op zee te laten ontploffen. Een maand eerder was de staat Texas getroffen door de zware orkaan Carla, waarop Texanen de vraag stelden of de explosie van een atoombom ervoor had kunnen zorgen dat hun staat gespaard was gebleven. In de jaren daarna dook het onderwerp steeds weer op.

Milieuschade

Volgens de NOAA, de Amerikaanse instantie voor meteorologie en oceanografie, zijn wetenschappers het er echter over eens dat de nucleaire optie niet zal werken. Op een website met vragen en antwoorden over orkanen betwijfelt de NOAA of de koers van een orkaan erdoor zal veranderen. Ook wijst zij erop dat er een enorme energieconcentratie nodig is om een koerswijziging te bereiken. Bovendien kan het bij een nucleaire explosie vrijkomende radioactieve materiaal door de wind worden verspreid en tot grote milieuschade leiden. „Het is overbodig te zeggen dat dat geen goed idee is”, aldus de NOAA.

Het Atlantische orkaanseizoen duurt van 1 juni tot 30 november.