Orgel Notre-Dame ongeschonden

Het oude, enorme orgel van de Notre-Dame de Paris is ongeschonden uit de brand gekomen. Een van de betrokkenen bij het beheer en onderhoud van de schatten van de wereldberoemde kathedraal, Laurent Prades, heeft tegen Franse media gezegd dat het orgel momenteel onbespeelbaar is door stof en roet, maar dat het door geen druppel bluswater is geraakt en er niets is gesmolten of verbrand. Europe1 berichtte dat het hoofdorgel van het twaalfde-eeuwse kerkgebouw „,op wonderbaarlijke wijze behouden is gebleven”.

Een kleiner orgel dat dagelijks werd bespeeld, is wel door bluswater aangetast. Een groot deel van de kathedraal waar werkzaamheden werden uitgevoerd, is door brand verloren gegaan. Prades neemt samen met bouwkundigen, architecten en brandweerlieden allereerst de schade aan de bouwstructuur op. De inspectie is er op gericht eventueel schade te ontdekken die onmiddellijk aandacht verdient, om te voorkomen dat de middeleeuwse kerk alsnog instort.