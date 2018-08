Organisatie ondergelopen jeugdkamp aangeklaagd

De Franse justitie heeft de organisatie van een Duits jeugdkamp dat donderdag door een overstroming werd getroffen in staat van beschuldiging gesteld. Justitie stelt dat de twee mannen het leven van de 120 kinderen in gevaar hebben gebracht.

Hun camping in Saint-Julien-de-Peyrolas in de regio Gard was illegaal en de twee wisten dat het wassende water op die plek gevaarlijk kan zijn. Een andere zeventigjarige begeleider is nog steeds vermist. De burgemeester zou de leiding hebben gewaarschuwd alert te zijn op waterpeil van de rivier.

Een van de twee mannen heeft korte tijd in de cel gezeten. De twee mogen Gard niet verlaten zolang het strafrechtelijk onderzoek loopt. Het kampement moet binnen twee weken worden afgebroken.

De leden van de jeugdvereniging uit Leverkussen zijn zondag teruggekeerd in Duitsland.