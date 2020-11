Ordetroepen Wit-Rusland pakken hardhandig ruim 1000 betogers op

Met veel geweld hebben veiligheidstroepen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk opgetreden tegen nieuwe protesten tegen president Aleksandr Loekasjenko. Volgens mensenrechtenactivisten werden zondag meer dan duizend mensen opgepakt, onder wie ook journalisten.

Duizenden actievoerders verzamelden zondag in grote groepen in Minsk maar ook in andere steden in het land. De betoging was bedoeld om een 31-jarige man te herdenken die naar verluidt een paar dagen geleden op brute wijze is aangevallen door veiligheidsfunctionarissen, aldus de Wit-Russische oppositie. Hij is later in een ziekenhuis gestorven.

In de hoofdstad waren straten en pleinen door veiligheidstroepen afgezet. Zeker vijftien metrostations waren afgesloten om betogers uit het centrum van de stad weg te houden.

Getuigen zeiden dat de ordetroepen rubberen kogels en traangas gebruikten om de vreedzame betogers uiteen te drijven. Daardoor viel een onbekend aantal gewonden. Een vrouw zou in haar voet zijn geraakt door een projectiel. Op een video is te zien hoe een bewusteloze man liggend op een grasveld door geüniformeerde medici wordt behandeld. Op berichtenplatform Telegram werden beelden getoond van actievoerders die wegrenden voor ordehandhavers in zwarte uniformen.

Al maandenlang gaan demonstranten wekelijks de straat op om het aftreden van de president te eisen na omstreden presidentsverkiezingen. Loekasjenko, die ruim een kwart eeuw aan de macht is, claimt dat hij die verkiezingen heeft gewonnen. De oppositie is van mening dat de politieke nieuwkomer Svetlana Tichanovskaja de echte winnaar van de verkiezingen was.