Orde Advocaten: stel stemming Kavanaugh uit

De Amerikaanse Orde van Advocaten (ABA) wil dat de stemming over de nominatie van kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh wordt uitgesteld. De organisatie vindt dat de FBI eerst onderzoek moet doen naar de beschuldigingen aan het adres van de conservatieve rechter.

De voorzitter van de beroepsorganisatie van advocaten, Robert Carlson, deed de oproep in een brief aan leden van de verantwoordelijke Senaatscommissie. Die wil vrijdag stemmen over de nominatie van Kavanaugh, waarna de Senaat zijn benoeming later moet goedkeuren. Carlson stelt dat „een benoeming in het hoogste rechtsorgaan van ons land, simpelweg te belangrijk is om gehaast te stemmen”.

De commissie hoorde donderdag Christine Blasey Ford, die stelde dat Kavanaugh haar in 1982 heeft aangerand tijdens een feestje. Daarna kwam ook Kavanaugh aan het woord. Hij verdedigde zich fel tegen de beschuldigingen.