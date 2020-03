Orban wijst kritiek op uitbreiding bevoegdheden af

De Hongaarse premier Viktor Orban wijst kritiek van de Raad van Europa van de hand op de verregaande bevoegdheden die hij wil hebben om de coronacrisis in zijn land te bedwingen. Het Hongaarse parlement debatteerde eerder deze week over die volmachten.

Met de volmachten kan de regering Orban alle maatregelen die nodig worden geacht nemen. Orban zou daarmee de vrijheid krijgen om naar eigen inzicht wetten op te schorten en uitzonderlijke ingrepen te doen.

Secretaris-generaal van de Raad van Europa Marija Pejčinović Burić vroeg zich in een open brief af of bij een „onbepaalde en ongecontroleerde uitzonderingssituatie” als deze de grondprincipes van de democratie wel overeind blijven.

Volgens Orban moet zijn voorstel eerst goed bestudeerd worden, voordat kritiek wordt geleverd. „Als u in deze crisissituatie niet in staat bent ons te helpen, neemt u er dan op z’n minst afstand van om onze inspanningen te hinderen”, pareerde hij.

In Hongarije waren tot donderdagochtend 261 besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld terwijl tien mensen aan de gevolgen bezweken.