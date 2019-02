Orban: voordeeltjes voor grote gezinnen

De Hongaarse premier Viktor Orban wil met belastingvoordeeltjes en voordelige kredieten zijn landgenoten ertoe bewegen meer kinderen te nemen. Vrouwen beneden de veertig die voor het eerst trouwen kunnen een bedrag van omgerekend ruim 30.000 euro onder gunstige voorwaarden lenen: als ze drie kinderen baren wordt hun schuld kwijtgescholden. Vrouwen met vier kinderen of meer hoeven geen inkomstenbelasting meer te betalen.

Gezinnen met twee of meer kinderen krijgen voordeeltjes bij het afsluiten van een hypotheek, als ze drie kinderen hebben, kunnen ze met subsidie een grote auto kopen. Orban kondigde deze maatregelen zondag aan tijdens zijn jaarlijkse toespraak tot de natie. Immigratie is volgens hem niet het antwoord op dalende geboortecijfers in Europa, maar meer eigen kinderen. „We hebben Hongaarse kinderen nodig”, zei de premier.

Orban zet er ook op in de economische groei van Hongarije de komende jaren 2 procent hoger te laten zijn dan het gemiddelde in de Europese Unie. De verkiezingen voor het Europees Parlement in mei ziet hij als een strijd tussen partijen die een „gemengde samenleving” voorstaan en partijen die de christelijke wortels van Europa veilig willen stellen.