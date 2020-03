Orban krijgt groen licht om nieuwe regering te vormen in Roemenië

De demissionaire Roemeense premier Ludovic Orban heeft zaterdag de zegen van het parlement in Boekarest gekregen om een nieuwe regering te vormen. Orban won zoals verwacht de vertrouwensstemming hierover. Van de 309 stemmen waren er slechts 23 tegen, meldde een partijsecretaris.

Begin februari werden Orban en zijn regering nog weggestemd door het parlement. Sindsdien runnen de demissionaire premier en zijn kabinet het land met beperkte bevoegdheden. Door het coronavirus is er echter weer een breed politiek draagvlak ontstaan voor de snelle vorming van een nieuwe regering. President Klaus Iohannis vroeg Orban daarop een nieuwe poging te wagen.

Zelf zit de premier met zijn regering in quarantaine. Ze hadden contact gehad met een senator die later besmet bleek te zijn met het coronavirus. In Roemenië zijn 97 besmettingen bekend.