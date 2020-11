Orban: EU handelt met rechtsstaatprocedure als Sovjet-Unie

De EU handelt als de Sovjet-Unie door toegang tot Europese subsidies te koppelen aan het respecteren van de rechtsstaat, vindt de Hongaarse premier Viktor Orban. In een interview met een staatsradiozender zei Orban vrijdag dat zijn land met de procedure wordt gechanteerd.

Orban kan zich niet vinden in de eisen die de EU stelt aan de meerjarenbegroting van 2021 tot 2027. In juli bereikten de EU-leiders daar een akkoord over, maar het Europese parlement vond dat daarin niet duidelijk genoeg werd omschreven hoe de koppeling tussen subsidies en de rechtsstaat wordt gelegd. Donderdag werden de EU-lidstaten en het parlement het daar alsnog over eens. Er komt voor het eerst een procedure om regeringen die de grondrechten van de EU schenden (door bijvoorbeeld rechters en journalisten te hinderen) financieel te raken.

Dit tot woede van Hongarije, dat vanuit Brussel de kritiek te verduren krijgt te morrelen aan de democratische rechtsstaat. De nationalistische Orban stelde dat hij donderdag met de Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak over het criterium. Eerder dreigden hij en de Poolse premier Mateusz Morawiecki een veto in te zetten om de meerjarenbegroting te blokkeren vanwege de rechtsstaatprocedure.

„Als deze door het Europees parlement en het Duitse voorzitterschap opgestelde regulering geaccepteerd wordt, dan hebben we de EU in de Sovjet-Unie veranderd”, zei Orban tegen een staatsradiozender. De Hongaarse premier noemde het criterium voor het respecteren van de rechtsstaat „op ideologie gebaseerde chantage zonder objectieve criteria”. „Dit is niet wat we wilden”, voegde Orban eraan toe. „We hebben de EU niet gecreëerd om een tweede Sovjet-Unie te hebben.”