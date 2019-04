Orbán voert campagne vanaf kansel

De Hongaarse premier Viktor Orbán voert ook vanaf de kansel campagne voor de Europese verkiezingen eind mei. „De christelijke cultuur is de bron van alle macht”, zei de rechts-nationalistische politicus zondag nadat hij bij de inwijding van een hervormde kerk in Boedapest op de preekstoel was geklommen. „De christelijke cultuur is de sluitsteen die het bouwwerk van de Europese beschaving bijeen houdt”.

Orbán en zijn Fidesz-partij hebben de komende stembusgang bestempeld als „noodlotsverkiezing”. Het gaat volgens hen om de „toekomst van de Europese civilisatie”. Die wordt in haar bestaan bedreigd door de „massale invasie van moslims” en door het vermeende migratiebevorderende beleid van de „Brusselse elite”.

Fidesz maakte in het Europees parlement deel uit van de conservatie EVP-fractie, met onder meer het CDA. Wegens de EU-vijandige en xenofobe standpunten en uitlatingen is de partij vorige maand voorlopig geschorst. Sinds de politieke opkomst van Orbán in de late jaren negentig is het niet ongewoon dat pastoors en dominees hem tijdens kerkdiensten aanprijzen. Veel gelovigen die Orbán niet zien zitten, noemen dat misbruik van religie.