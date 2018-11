Orbán verdedigt asiel gevluchte ex-premier

De Hongaarse premier Viktor Orbán verdedigt het omstreden besluit de voortvluchtige Macedonische oud-premier op te vangen. Orbán vindt dat Nikola Gruevski een bondgenoot is en dat vraagtekens kunnen worden gezet bij zijn vervolging.

Gruevski moet in eigen land nog een celstraf van twee jaar uitzitten vanwege ambtsmisbruik. Hij wist naar Hongarije te vluchten voordat hij achter de tralies zou belanden. Daar kreeg hij naar eigen zeggen politiek asiel. Macedonië wil dat Gruevski wordt uitgeleverd, maar premier Orbán heeft daar vooralsnog geen boodschap aan.

„In Macedonië zijn complexe politieke conflicten en spelletjes gaande, en het rechtssysteem is daar onderdeel van”, zei Orbán tegen de staatsradio. Hij stelde dat Hongarije het alleen belangrijk vindt dat het asielverzoek van Gruevski rechtsgeldig is. „We kunnen hem niet boven de wet plaatsen, maar we kunnen hem wel volgens de rechtsregels behandelen.”

De Hongaarse premier beschouwt Gruevski, die in 2016 opstapte als premier, als een politieke vriend. Hij stelde dat ze samen hebben gestreden tegen massamigratie via de Balkan. „Zonder hem zou het een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk zijn geweest de Hongaarse grens te verdedigen”, aldus Orbán. „Bondgenoten moeten eerlijk worden behandeld.”