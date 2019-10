Orbán: Turkse Syrië-operatie in ons belang

De Hongaarse premier Victor Orbán denkt dat de Turkse inval in Noord-Syrië uiteindelijk ook in het belang is van zijn land. Het alternatief zou volgens hem kunnen zijn dat meer vluchtelingen naar Europa komen.

Turkije, dat miljoenen vluchtelingen uit Syrië opvangt, viel op 9 oktober Noord-Syrië beginnen. Het wilde Syrisch-Koerdische strijders verdrijven uit het grensgebied en daar een „veilige zone” creëren. Orbán zegt dat die zone nu „militair is gestabiliseerd”. Dat betekent volgens hem dat vluchtelingen in Turkije „naar huis” kunnen gaan.

„Als ze daar niet heen gaan, openen de Turken de poorten richting Europa”, aldus de premier op de radio. „Dan gaan er honderdduizend van Turkije naar Griekenland, van Griekenland naar de Balkan en van de Balkan naar de grens van Hongarije of Kroatië.”

De Hongaarse leider zou Brussel hebben voorgesteld om Turkije financieel te steunen. Die hulp zou dan specifiek bedoeld zijn om plaatsen te herbouwen in „gestabiliseerde gebieden” in Syrië. Daar moeten dan ziekenhuizen, scholen en huisvesting worden neergezet.

Orbán staat bekend als een hardliner op migratiegebied. Hij heeft naar verwachting op 7 november een ontmoeting met Erdogan. Die komt dan naar Boedapest.