Orbán haalt weer uit naar EU

De nationalistische Hongaarse premier Viktor Orbán heeft weer uitgehaald naar de Europese Unie. „Brusselse politici leven in een bubbel”, zei Orbán in een radio-interview. „Ze vormen een Brusselse bureaucratische elite die het contact met de werkelijkheid kwijt is.”

De kritiek van Orbán volgt op de schorsing van zijn Fidesz-partij door de Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europese parlement. Die strafmaatregel heeft onder meer te maken met de Hongaarse postercampagne tegen voorzitter Juncker van de Europese Commissie.

De Hongaarse leider heeft ook weer kritiek geuit op eurocommissaris Frans Timmermans. „Er was deze week een stemming die de Nederlandse Eerste Kamer transformeerde. De partij van deze Timmermans ging daar compleet onderuit”, zei de premier over de PvdA’er. „Hij heeft het vertrouwen verloren van zijn volk. En ondertussen komt hij naar Boedapest en Europese hoofdsteden om ons de les te lezen over democratie.”