Orbán dient rekening in bij sceptisch Brussel

De Europese Unie „financiert geen hekken of barrières om migranten te weren”. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie in reactie op een brief van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Daarin vraagt hij commissievoorzitter Jean-Claude Juncker om mee te betalen aan de bescherming van de buitengrenzen.

De bouw van hekken aan de grens met Servië en Kroatië en de training van 3000 ‘grens-jagers’, schrijft Orbán, heeft 883,2 miljoen euro gekost. Hij stelt voor het bedrag te delen. „Het is niet overdreven om te zeggen dat de veiligheid van de Europese burgers is gefinancierd door de Hongaarse belastingbetaler.” „Het is de hoogste tijd voor Europese solidariteit.”

Volgens de woordvoerder is solidariteit tweerichtingsverkeer. Zo weigert het land asielzoekers over te nemen uit andere lidstaten. Hij zei dat het verzoek snel zal worden onderzocht, maar hij wees erop dat er andere middelen beschikbaar zijn. Zo kunnen lidstaten samenwerken bij de controles van de buitengrenzen en de terugkeer van niet-EU-burgers naar hun land van herkomst.