Opvolging opperrechter Ginsburg verdeelt Amerikanen

De opvolging van de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg zorgt ook onder Amerikaanse kiezers voor verdeeldheid. Ruim de helft van de kiezers (51 procent) vindt volgens een peiling van YouGove niet dat president Donald Trump tijdens deze ambtsperiode nog een opvolger naar voren mag schuiven, bericht Newsweek. 42 procent van de circa 1200 geënquêteerden denkt daar anders over.

De als progressief bekendstaande Ginsburg overleed 46 dagen voor de presidentsverkiezingen. Daarop barstte direct de discussie los over haar opvolging. Het hooggerechtshof spreekt zich uit over gevoelige kwesties als abortus en wapenbezit. Rechters worden voor het leven benoemd, dus als Trump een opvolger aanwijst kan dat nog tientallen jaren gevolgen hebben voor de samenstelling van het hof. Daar zijn de rechters die als conservatief worden gezien nu al in de meerderheid.

Uit de peiling komt naar voren dat vooral kiezers die de Democraten steunen willen wachten met de benoeming van een opperrechter. 84 procent van de respondenten uit die groep vindt dat de opvolging pas geregeld moet worden als de winnaar van de komende presidentsverkiezingen is beëdigd. 86 procent van de kiezers die de Republikeinen van Trump steunen, vinden juist dat de president nu al een opvolger naar voren moet schuiven.

Trump heeft al duidelijk gemaakt dat laatste ook van plan te zijn. Hij maakt naar verwachting in de komende dagen al bekend wie hij in het hof wil installeren. De Senaat moet die kandidaat nog goedkeuren, maar daar zijn de Republikeinen van Trump in de meerderheid. Hun leider Mitch McConnell beloofde al dat senatoren zich mogen uitspreken over de kandidaat van de president. Kiezers zijn volgens de peiling ook verdeeld over de vraag of de Senaat daar tot na de verkiezingen mee moet wachten. 48 procent van de kiezers vindt dat gewacht moet worden, volgens 45 procent is dat niet nodig.

De bereidheid van McConnell om de Senaat te laten stemmen over een kandidaat van Trump, leidde tot chagrijn bij de Democraten. McConnell en zijn Republikeinen blokkeerden in 2016 nog de benoeming van een kandidaat-opperrechter van de Democratische president Barack Obama. Toen luidde zijn argument dat het niet gepast was om daar in de aanloop naar presidentsverkiezingen over te beslissen.