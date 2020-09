Opvolging opperrechter domineert politiek

In dit overzicht worden uiteenlopende nieuwtjes rond de Amerikaanse verkiezingen voor het voetlicht gebracht. Deze week: de benoeming van een nieuwe opperrechter voor het hooggerechtshof en een stemadvies van ds. Tim Keller.

De opvolging van de vorige week overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg houdt de politieke gemoederen in de Verenigde Staten volop bezig. Ongetwijfeld zal de kwestie ook het debat tussen Donald Trump en Joe Biden domineren.

De standpunten van beide rivalen zijn wel helder. De Democraten –met Joe Biden voorop– willen dat de voordracht van een nieuwe opperrechter tot na de verkiezingen wordt uitgesteld. Officieel vinden zij het niet passend om een dergelijke belangrijke benoeming er voor de stembusgang nog door te drukken.

Maar officieus vrezen zij vooral dat Donald Trump electoraal garen bij de benoeming zal spinnen. De verwachting is immers dat Trump een conservatieve jurist als opvolger van Ginsburg zal voordragen. Dat zal zijn behoudende achterban hem zeer in dank afnemen. Zo’n versterking van het hoogste rechtscollege vormt een extra garantie voor bescherming van normen en waarden op het hoogste niveau. Bovendien worden opperrechters voor het leven benoemd, zodat Trump daarmee ook over het einde van zijn ambtsperiode heen ‘regeert’.

Vermoedelijk komt Trump eind deze week al met een voordracht. Hoewel enkele van zijn Republikeinse partijgenoten in de Senaat twijfelen over de timing van de procedure, lijkt het erop dat de president de benoeming toch nog voor de verkiezingen van 3 november rond kan krijgen.

Stemadvies

De bekende Amerikaanse predikant Timothy Keller mengde zich deze week op Twitter in de discussie over de vraag op welke presidentskandidaat christenen nu het beste kunnen stemmen.

Eén ding is voor Keller direct helder: je kunt een christen niet voorschrijven op Donald Trump of op Joe Biden te stemmen. Dat is volgens hem een kwestie van gewetensvrijheid.

De voorganger ging in op de vraag hoe christenen moeten omgaan met de balans tussen geweten en politieke betrokkenheid. „De Bijbel legt mijn geweten op om voor de armen te zorgen, maar schrijft me niet de beste praktische manier voor om dat te doen”, aldus Keller. „Er kunnen zoveel verschillende manieren goed en wijs zijn. Ze mogen soms wat afgeleid zijn van andere dingen die de Bijbel leert, maar ze worden niet direct opgelegd. Daarom kunnen we niet eisen dat alle christenen, als zaak van het geweten, elkaar daarin volgen.”

Datzelfde geldt voor veel politieke standpunten van zowel Democraten als Republikeinen, meent Keller. Ook daarvoor biedt de Bijbel niet altijd een heel duidelijke richtlijn. „Dat betekent, als het gaat om het innemen van politieke posities, stemmen, samenwerking aangaan en politieke betrokkenheid, dat christenen vrijheid van geweten hebben. De ene christenen kan niet tegen de andere christenen zeggen: Geen enkele christen kan hier vóór stemmen, of: elke christen moet hier vóór stemmen. Tenzij je een Bijbels gebod daarvoor kunt vinden.”

Niet iedereen was het met Kellers uitspraken eens. „Geen enkele christen zou moeten stemmen op iemand die de moord op baby’s in de moederschoot propageert”, aldus ds. Charles Yarbrough uit Georgia.