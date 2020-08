Opvolger vertrekkende Japanse premier wordt in september gekozen

De Japanse regeringspartij LDP houdt volgens lokale media waarschijnlijk op 14 september een partijverkiezing om de opvolger te kiezen van premier Shinzo Abe. Die stapt op vanwege gezondheidsproblemen, maar heeft aangekondigd op zijn post te blijven tot duidelijk is wie hem gaat opvolgen.

De partij van Abe kiest een nieuwe leider die ook de ambtstermijn van de minister-president mag uitzitten. Abe stapt op vanwege ernstige darmklachten en moet straks een aantal complexe dossiers overdragen aan zijn opvolger. Die krijgt onder meer te maken met de coronacrisis, economische problemen en de bekoelde relatie tussen bondgenoot VS en China.

Meerdere politici lijken kans te maken om de premier op te volgen. Voormalig minister van Defensie Shigeru Ishiba scoort volgens peilingen het best onder de bevolking, terwijl kabinetssecretaris Yoshihide Suga naar verluidt steun krijgt van invloedrijke groepen binnen de LDP. De uiteindelijke winnaar kan nog ongeveer een jaar regeren voordat nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden.

De partij van Abe, die een ruime meerderheid heeft in het parlement, houdt volgens de Japanse zender FNN nog een bijeenkomst waarop de datum van de interne verkiezing formeel kan worden vastgesteld. Die stemming wordt vanwege de coronacrisis mogelijk niet gehouden in het partijhoofdkwartier, maar in een hotel in Tokio.