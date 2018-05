‘Opvolger’ premier Mahathir (92) komt vrij

Premier Mahathir Mohamad, met zijn 92 jaar de oudste regeringsleider ter wereld, heeft gezegd dat de Maleisische koning de gevangen zittende politicus Anwar Ibrahim onmiddellijk wil vrijlaten. Hij is de vermoedelijke opvolger van Mahathir. Wanneer deze de macht denkt over te dragen, bleef onduidelijk.

Anwar (70) is de feitelijke leider van Pakatan Harapan, de ‘alliantie van de hoop’ die deze week de parlementsverkiezingen won en een eind maakte aan de jarenlange heerschappij van Barisan Nasional. Hij zat in de cel na een veroordeling wegens sodomie. Volgens Anwar was het een politiek proces.

Mahathir maakte de amnestie voor zijn kompaan, met wie hij zich had verzoend om de oppositie een kans te geven bij de stembusgang, bekend toen hij vrijdag zijn plannen presenteerde. De Maleisische economie uit het slop trekken geniet prioriteit, evenals de corruptiebestrijding. Met dat laatste verwees hij naar de verdwijning van honderden miljoenen euro’s uit het investeringsfonds van de overheid tijdens het bewind van zijn voorganger Najib Razak.

De premier zal zaterdag tien ministers voorstellen, onder wie die van Financiën, Defensie en Economie.