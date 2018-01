Opvolger gedode ex-president Jemen benoemd

De partij van Ali Abdullah Saleh, voormalig president van Jemen, heeft een opvolger benoemd. Zondag maakte de partij bekend dat Sadeq Amin Abou Rass de vorige maand gedode partijleider opvolgt. Abou Rass was voorheen minister van landbouw.

Saleh regeerde Jemen van 1990 tot 2012 als een dictator. Hij werd opgevolgd door de huidige president Abd-Rabbu Mansour al-Hadi, die sinds 2015 in een bloedige strijd is verwikkeld met sjiitische Houthi-opstandelingen. Daarbij zijn duizenden mensen omgekomen, onder meer door bombardementen van Al-Hadi’s bondgenoot Saudi-Arabië. Ook zijn ziektes uitgebroken en heerst in grote delen van het land hongersnood.

In de burgeroorlog in Jemen was Saleh aanvankelijk een medestander van de Houthi-rebellen tegen de door Saudi-Arabië geleide coalitie. Vorige maand toonde de oud-president zich echter bereid tot gesprekken met Riyad, waarop hij werd gedood in de Jemenitische hoofdstad Sanaa.

De partij van Saleh bekritiseerde zondag de Saudische „agressie” maar noemde de Houthi’s niet.