Opvolger Cammaert aangekomen in Jemen

De Deense generaal buiten dienst Michael Lollesgaard is aangekomen in de Jemenitische stad Sanaa. Hij volgt de Nederlander Patrick Cammaert op als hoofd van een waarnemingsmissie van de Verenigde Naties.

Lollesgaard krijgt de leiding over een team van 75 ongewapende waarnemers. Zij moeten in de belangrijke havenstad Hodeida toezien op de naleving van een fragiele wapenstilstand. Een konvooi van Cammaert is vorige maand nog beschoten. De Nederlander en zijn team bleven ongedeerd.

Lollesgaard stond eerder aan het hoofd van de VN-missie in Mali. Hij trad vervolgens aan als Deense militaire gezant bij de NAVO en de EU. De VN-veiligheidsraad gaf vorige maand groen licht voor de aanstelling van de Deen in Jemen. In dat land woedt een burgeroorlog tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen die steun krijgen van een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.