Opvolger aangewezen voor gedode Zachartsjenko

Denis Poesjilin krijgt voorlopig de leiding over de Oekraïense separatistenrepubliek Donetsk. De politicus volgt de pro-Russische separatistenleider Aleksandr Zachartsjenko op, die onlangs is omgekomen bij een bomaanslag. Poesjilin was de voorzitter van het parlement van de ‘Volksrepubliek’.

De 37-jarige Poesjilin zegt in lokale media het beleid van zijn voorganger voort te zetten. Hij geldt vooralsnog als waarnemend leider. Op 11 november wordt een nieuwe volksvertegenwoordiging en leider gekozen in het gebied, dat zich in 2014 onafhankelijk heeft verklaard van de prowesterse centrale overheid in Kiev.

Het is nog onduidelijk wie achter de moord op Zachartsjenko zit. Hij was niet de eerste separatistenleider die omkwam bij een aanslag. De afgelopen jaren zijn onder meer rebellencommandanten Arseni Pavlov, alias Motorola, en Michail Tolstych (‘Givi’) geliquideerd.

Het is al jaren onrustig in het oosten van Oekraïne. Naast Donetsk heeft ook het aangrenzende Loehansk zich onafhankelijk verklaard. Dat gebeurde nadat Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim had geannexeerd. Bij gevechten tussen regeringstroepen en de separatisten vielen vele duizenden doden.