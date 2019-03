Opvangcentra Mexico overvol

Vast zitten ze, de migranten in Tijuana, Mexico. De Verenigde Staten mogen ze niet in, terug willen ze niet. Vanuit Centraal-Amerika trekken dagelijks honderden mensen –veelal uit Honduras– naar de Mexicaanse grensstad. Daar stranden ze, en belanden in een van de opvangcentra. Die door de grote toestroom inmiddels overvol zitten.

Hoe lang duurt een dag in een opvangcentrum? Vast langer dan één waarop je werkt, thuiskomt en gaat slapen in je eigen bed. Zonder dat je je af hoeft te vragen wanneer je weer verder kunt reizen. Voor de afleiding doet een mobiele telefoon goede dienst. Geen wonder dat er een heel stel ligt op te laden.

De inwoners van Tijuana zijn allesbehalve blij met de grote toestroom van migranten. Burgemeester Juan Manuel Gastelum sprak in november zelfs over een „lawine.” De stad dreigt door de dagelijkse aanwas uit zijn voegen te barsten.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor Trumps muur gestaag door. Vanuit Tijuana is te zien hoe prototypes van de grensmuur worden afgebroken, naar het schijnt om ruimte te maken voor zijn echte muur.

Volgens de Amerikaanse douane zijn er in 2019 tot nu toe veel meer gezinnen bij de grens aangehouden dan in dezelfde periode in 2018 – de dienst claimt een toename van meer dan 300 procent. De grens is dus nog steeds zo lek als een mandje.