Opstootjes bij heropening grenzen Chinese provincie Hubei

De heropening van de grenzen van de Chinese provincie Hubei is onrustig verlopen. De politie van de naburige provincie Jiangxi had controleposten ingericht op de grens, wat tot relletjes leidde. Hubei was twee maanden van de buitenwereld afgesloten na de uitbraak van het nieuwe coronavirus binnen de provinciegrenzen. Wuhan is de belangrijkste stad in de Chinese provincie.

De politie in Jiangxi had vrijdag controles ingesteld op een brug die de twee provincies verbindt. Volgens lokale media ruzieden de politiekorpsen van Hubei en Jiangxi daarover toen gestrande burgers zich er ook mee gingen bemoeien. Op videobeelden van het incident is te zien dat mensen op politieauto’s klimmen en dat auto’s op hun zijkant worden geduwd.

Het duurde enkele uren voordat de situatie op de brug tot bedaren was gebracht. Inmiddels hebben de autoriteiten aan weerszijden van de brug in een gezamenlijke verklaring aangegeven dat de controleposten worden verwijderd en dat er geen speciale documenten nodig zijn om naar de overkant te gaan.

Het incident geeft het wantrouwen aan dat bewoners van de rest van China hebben tegen de inwoners van Hubei. Mensen uit Hubei willen na twee maanden weer vrijelijk hun provincie uit kunnen, terwijl veel mensen buiten Hubei nog steeds bang zijn dat die het virus opnieuw kunnen verspreiden.

Staatskrant People’s Daily schreef zaterdag in een commentaar dat discriminatie tegen inwoners van Hubei hen kwetst. „We zouden goede wil moeten tonen als zij weer terugkeren naar hun werk om een simpele reden: zij zijn onze landgenoten.”