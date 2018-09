Opstootjes bij Duitse demonstraties

Op meerdere plekken in Duitsland is zondag gedemonstreerd, door extreemrechts en door tegenstanders. Zo gingen in Keulen 12.000 mensen de straat op voor een ruimhartiger vluchtelingenbeleid.

In Gelsenkirchen raakten rechtse betogers en tegenstanders slaags met elkaar. Een 65-jarige man, vermoedelijk een van de tegendemonstranten, raakte gewond. Waarschijnlijk kreeg hij een fles tegen zijn hoofd. In Dortmund werden negen rechtse demonstranten opgepakt toen ze de begeleiders van de burgemeester aanvielen.

In het Oost-Duitse Köthen kwamen ongeveer 1300 rechtse demonstranten bijeen, onder wie enkele vertegenwoordigers van de populistische partij AfD en anti-islambeweging Pegida. Een eind verderop waren ongeveer zevenhonderd tegendemonstranten. Beide demonstraties verliepen volgens de politie rustig. Meer dan duizend agenten waren ingezet om alles in goede banen te leiden. In Köthen kwam vorige week een 22-jarige Duitser om het leven door hartfalen tijdens een vechtpartij met Afghanen.

De voormalige leider van de Duitse groenen, Cem Özdemir, pleitte zondag voor samenwerking tussen politieke partijen. „Het onderlinge verschil tussen CDU, SPD, FDP, Groenen en Die Linke is kleiner dan het verschil tussen ons en de vijanden van de democratie, de Pegida’s, de AfD”, aldus Özdemir tijdens een bezoek aan de stad Chemnitz. Hij bezocht daar een joods restaurant dat enkele weken geleden was belaagd door rechtsextremisten.