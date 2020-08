Opstand Malinese soldaten bij hoofdstad Bamako

Soldaten van het Malinese leger zijn net buiten de hoofdstad Bamako in opstand gekomen. Dat melden de Noorse ambassade en een bron binnen de Malinese overheid. Volgens lokale media zouden de militairen meerdere mensen hebben ontvoerd, onder wie de minister van Economische Zaken.

„Er is zeker sprake van muiterij. De militairen hebben zich tegen de regering gekeerd”, aldus een bron binnen de regering. Volgens de Noorse ambassade zijn er nog meer soldaten onderweg naar Bamako.

Een ingewijde zei dat ook schoten zijn gehoord in de buurt van het kantoor van de premier. Een woordvoerder van het leger stelde dat er schoten zijn gelost op een legerbasis net buiten Bamako, maar had verder geen informatie.

In 2012 kwam het Malinese leger ook in opstand tegen de regering, wat leidde tot een staatsgreep. Buurlanden veroordeelden die stap massaal en legden de Malinese junta zware sancties op.

Jihadistische rebellen maakten van de situatie gebruik door een groot deel van Mali te veroveren. Uiteindelijk besloot Frankrijk militair in te grijpen in het land, wat uiteindelijk ook leidde tot Nederlandse inzet in het gebied. Van 2014 tot 2019 zaten er Nederlandse militairen in Mali, waar het nog steeds erg onrustig is.