Opsporingsbevel Surinaamse ex-minister Hoefdraad

De Surinaamse politie heeft een opsporingsbevel voor ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad gepubliceerd. Volgens justitie heeft Hoefdraad meerdere wetten overtreden, waaronder de anticorruptiewet, de bankwet en de wet die witwassen verbiedt. Dit melden de nieuwssites De Ware Tijd en Starnieuws.

Justitie kon de opsporing in gang zetten nadat het Surinaamse parlement daar eind vorige week toestemming voor had gegeven. Hoefdraad vindt het echter onterecht dat hij wordt vervolgd. Daarom heeft hij een kort geding tegen de Surinaamse staat aangespannen, zo schrijven de lokale media. De in beschuldigingstelling zou onwettig zijn omdat Hoefdraad niet meer gehoord is door het parlement, terwijl dat wel moet, aldus de advocaten.

Volgens de ex-minister en zijn advocaten had het parlement Hoefdraad de kans moeten geven zijn verweer te voeren. In mei van dit jaar, toen het parlement de kwestie-Hoefdraad ook al behandelde, is hij wel gehoord. Het toenmalige parlement, waar de partij van ex-president Desi Bouterse de meerderheid had, heeft zijn verweer toen aanvaard. Hierdoor kreeg justitie toen geen toestemming om tot vervolging over te gaan.

Er kwam echter een nieuwe kans toen na de verkiezingen van 25 mei een nieuw parlement aantrad. Deze nieuw gekozen volksvertegenwoordiging besliste begin augustus dat Hoefdraad wel vervolgd moest worden.

De advocaten stellen nu dat het parlement niet twee keer dezelfde zaak kan behandelen. Ze willen dat de rechter het besluit van het parlement opschort zodat een andere rechter zich erover kan uitspreken. De wet bepaalt dat politieke ambtsdragers niet zomaar vervolgd kunnen worden.