Oproep: verhalen rond examens

Nog een paar weken en de examenstress slaat weer toe. Ben jij dit jaar examenkandidaat en doe je onder bijzondere omstandigheden examen? Laat het weten aan de jongerenredactie.

Denk bijvoorbeeld aan examen doen op afstand, een bruiloft die precies in de examenperiode valt of meerdere personen uit één gezin die tegelijk examen doen. Of doe je een bijzonder examen, zoals Chinees?

Ook zoeken we jongeren die een korte column van ongeveer 150 à 200 woorden willen schrijven over de examens. Je schrijft vanuit een voorwerp uit de examenzaal, bijvoorbeeld een flesje water of een pen.

Ben jij of ken jij iemand met een bijzonder examenverhaal? Mail dan naar info@puntuit.nl. Vergeet niet je naam, leeftijd, woonplaats, school, niveau en een foto mee te sturen.