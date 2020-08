Oproep tot ‘Sturm auf Berlin’ na demonstratieverbod

In sociale media in Duitsland is in talrijke reacties op een demonstratieverbod in Berlijn opgeroepen tot een „Sturm auf Berlin”. Radicale tegenstanders van de vele coronamaatregelen hebben gezegd dat het verbod massaal genegeerd moet worden. Het is nu de tijd voor een massabeweging tegen de maatregelen, sporen ze het protest aan. Extremisten berichtten volgens Duitse media dat er zaterdag „pas echt zal worden gedemonstreerd” en dat daarbij geweld „ter zelfverdediging” niet zal worden geschuwd.

Veel Duitsers beschouwen de ingrijpende en in deelstaten verschillende maatregelen als strijdig met de grondrechten. Ze zijn in hun ogen ook buiten proporties omdat ze economische schade aanrichten die erger is dan de kwaal, het nieuwe coronavirus.

De autoriteiten in Berlijn hebben woensdag grote demonstraties tegen het coronabeleid komende zaterdag verboden. De aanleiding daartoe vormen betogingen met duizenden bezoekers eerder deze maand, waarbij de coronaregels op grote schaal werden overtreden. „Dit is geen besluit tegen de demonstratievrijheid, maar een besluit voor bescherming tegen infectie”, aldus de senator (wethouder) voor interne aangelegenheden in Berlijn.

Diverse organisaties hadden toestemming gevraagd voor bijeenkomsten in de Duitse hoofdstad. Ze wilden onder het motto „bijeenkomst voor de vrijheid” een mars door Berlijn maken en verwachten duizenden deelnemers. Op 1 augustus liepen volgens een opgave van de politie ongeveer 20.000 mensen al protesterend door de straten van Berlijn, velen zonder afstand te houden en zonder mondkapje. Een van de bijeenkomsten werd door de politie beëindigd. De organisatoren zagen overigens veel meer deelnemers: tussen de 800.000 en 1,3 miljoen.