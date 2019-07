Oproep tot landelijk protest Soedan na 5 doden

De prominente Soedanese protestbeweging SPA heeft opgeroepen tot een landelijk protest naar aanleiding van een betoging maandag waarbij vier scholieren en een volwassene werden gedood. De SPA meldde dat de slachtoffers door scherpschutters in de stad al-Obeid om het leven zijn gebracht tijdens een vreedzaam protest tegen de schaarste aan brood en brandstof.

De SPA zei niet wie verantwoordelijk was voor het schieten met scherp op de betogers. Naast vijf doden viel er ook een onbekend aantal gewonden.

Het is al maanden onrustig in het land in het oosten van Afrika. Een besluit van de autoriteiten om de broodprijzen fors te verhogen, leidde eind vorig jaar tot woedende reacties en een golf van protest. Het leger schoof de autoritair regerende ex-generaal, president Omar Hassan al-Bashir, in april dit jaar tenslotte aan de kant.

Half juli hebben de militaire machthebbers en de Soedanese oppositie een akkoord ondertekend over de vorming van een overgangsregering. In de overgangsperiode die drie jaar gaat duren, moet het pad naar verkiezingen worden geëffend.